Bloomberg: более 108 млн человек вернули в режим карантина в Китае

Китайские власти оперативно приняли решение о возвращении карантина и уже прекратили автобусное, железнодорожное сообщение и закрыли школы. ”Жесткие меры привели в замешательство многих жителей, которые считали, что худшая эпидемия в стране уже закончилась”, — отмечает агентство.

По словам источников, теперь дети вновь ходят по улице в масках, а медики в защитных снаряжениях, но в целом выходы людей на улицу уменьшились. При этом ”в глазах Китае виден страх перед второй волной инфекции”, после того, как за сутки в регионе было зарегистрировано 34 новых случая заражения. Очагом инфекции называют провинцию Цзилинь и ее центр с одноименным названием.

Теперь процесс снятия ограничений стране будет хрупким. ”Даже малейший намек на возрождение инфекций может побудить вернуться к строгой изоляции”, — пишет агентство.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в Китае выявлено более 84. тыс. заболевших, умерли — 4638.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!

за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!