BioNTech создал альянс по производству вакцины

Разработавшая первую в мире вакцину на основе матричной РНК немецкая компания BioNTech создала альянс из 13 фирм, стремясь обеспечить Евросоюз и другие страны необходимым количеством препарата. Об этом в субботу, 13 марта, пишет газета The Wall Street Journal, отмечая, что таким образом BioNTech надеется достичь, а возможно и превзойти, амбициозную цель — произвести в текущем году два миллиарда доз вакцины.

По сведениям издания, переговоры начались еще в октябре 2020 года, за несколько недель до того, как BioNTech со своим американским партнером Pfizer объявили о создании вакцины. К альянсу присоединились некоторые ключевые конкуренты компании Pfizer, большинство из вошедших в него фармацевтических компаний — европейские.

Среди партнеров называются немецкие производители Merck, Rentchler Biopharma, Evonik Industries, Dermapharm, Siegfried AG и Baxter Oncology; французские Sanofi и Delpharm; швейцарская Novartis, австрийская Polymun Scientific Immunbiologische Forschung GmbH и канадская Acuitas Therapeutics. Все они будут выполнять определенные части работы.

BioNTech расширяет собственное производство

BioNTech расширяет и собственное производство: ожидается, что в апреле будет запущен новый завод, который сможет ежегодно выпускать 750 миллион доз вакцины.

В январе стало известно, что Евросоюз не может получить в полном объеме вакцину от коронавируса, заказанную у британской компании AstraZeneсa.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!