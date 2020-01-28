Билл Гейтс выделяет 10 млн долларов на борьбу с новым коронавирусом

Фонд уже работает с рядом китайских организаций — как в частном, так и в общественном секторах. Деньги пойдут, в числе прочего, на мероприятия по выявлению заболевших, разработку методов лечения и вакцин.

Остальные 5 миллионов предназначены центрам по предотвращению заболеваний в государствах — участниках Африканского союза.

Они нацелены на расширение мер по борьбе с инфекцией, которые включают обследование предполагаемых зараженных, лабораторные исследования, а также уход за пациентами с выявленным заболеванием и их изоляцию.

США не рекомендуют своим гражданам посещать в Китай

Стремительное распространение инфекции вызывает беспокойство стран за своих граждан. Так, Госдепартамент США призвал сограждан по возможности воздержаться от поездок в Китай. Канада ограничилась рекомендацией не ездить в провинцию Хубэй, с которой началось распространение легочного заболевания, вызываемого коронавирусом.

Малайзия запретила въезд туристам из этой провинции. Монголия в качестве меры предосторожности уже закрыла границу с Китаем. А власти Германии изучают возможности для эвакуации своих граждан из китайского города Ухань.