Bild: США все-таки могут остановить строительство путинского трубопровода

Как заявил сенатор Риш в интервью с изданием Defence News, санкции "дорого обойдутся" Кремлю и участвующим в проекте компаниям. "Россиянам придется искать новый путь, чтобы продолжить строительство — если они вообще еще могут это сделать", — передает его слова издание.

"Санкции должны дать Евросоюзу три года времени для того, чтобы разработать собственный защитный механизм против зависимости от "Газпрома" и России и предотвратить возможность Москвы оказывать давление на Европу в сфере энергетики. (…) С одной стороны, Германия стремительно повышает свою энергетическую зависимость от России строительством трубопровода кремлевским концерном. С другой стороны, газопровод "Северный поток" является для Кремля прежде всего оружием против Восточной Европы и особенно против Украины. (…) Как уже неоднократно случалось в прошлом, Кремль может просто перекрыть газовый кран неугодным государствам — что, благодаря "Северному потоку", не будет иметь последствий для поставок в Германию и Австрию".

По большому счету Германия и Австрия являются на Западе единственными странами, поддерживающими строительство трубопровода. Особенно Германию обвиняют в том, что своим односторонним согласием она раскалывает Европу в интересах Кремля. Лишь несколько дней назад бундестаг принял закон, который позволит обойти в Германии газовую директиву ЕС в отношении "Северного потока-2", указывает Bild.