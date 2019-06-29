"Би-би-си" рассказала о предполагаемом руководителе отравлением Скрипалей

Согласно данным биллинга, полученным расследователями Bellingcat, Сергеев в Лондоне избегал Wi-Fi, используя соединения 3G и 4G. Он пользовался интернетом "сотни раз", обменивался сообщениями в мессенджерах WhatsApp, Viber и Telegram. Звонил он лишь единожды перед отъездом, зато ответил на десять звонков с того же номера. Как считают источники "Би-би-си", номер мог принадлежать связному Сергеева в ГРУ.

Номер предполагаемого связного был зарегистрирован на обычную сим-карту, однако телефон не связывался ни с одной из вышек мобильной связи и не имел IMEI (International Mobile Equipment Identity, уникальный номер мобильного телефона - ИФ). Кроме того, у этого номера несколько лет не было владельца, что противоречит российским законам.

По информации Bellingcat, Сергеев под псевдонимом Сергей Федотов бывал в Великобритании в 2016 и 2017 годах, причем в 2017 году там в то же время был и полковник Мишкин.

Ранее британский телеканал Sky News назвал настоящее имя третьего подозреваемого в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии - Денис Сергеев.

"Дело Скрипалей"



В начале марта 2018 года в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были найдены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в СССР.

В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, агентами ГРУ. По данным СМИ, под именами Боширова и Петрова скрывались сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

В Великобритании их заочно обвинили в заговоре с целью убийства Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери при помощи нервно-паралитического вещества типа "Новичок".