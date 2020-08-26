Безудержная паника против нордического спокойствия. Как в Европе готовятся ко второй волне коронавируса

Например, в Испании, уже говорят о наступлении второй волны. Новые вспышки заболеваемости зафиксированы сразу в нескольких регионах страны. Количество новых случаев выросло в несколько раз по сравнению с началом лета и на данный момент составляет более 3 тыс. ежедневно.

В связи с этим несколько стран — особенно Германия и Великобритания — призвали своих граждан как можно скорее покинуть Испанию, куда многие приехали в отпуск, и вернуться домой. Туристы по возвращении должны пробыть на карантине две недели. Такая ситуация сложилась в Испании несмотря на введенные меры по предотвращению распространения заболевания — обязательного ношения защитной маски и соблюдения социальной дистанции под угрозой штрафов.

При этом число новых случаев растет не только в Испании, хотя ее показатели на данный момент и выше остальных. По данным Our World in Data, заметно ухудшилась ситуация в Румынии (60 новых случаев на 1 млн населения), Франции (40 новых случаев на 1 млн населения). Также рост зафиксирован в Бельгии, Португалии, Великобритании, Германии, Италии, странах Северной Европы и Балтии.

Британцы в то же время ввели с 15 августа новые послабления мер по предотвращению распространения коронавируса. Кроме того, власти намерены открыть все образовательные учреждения и вернуть в них детей. Премьер Борис Джонсон даже назвал это национальным приоритетом. По оценкам экспертов, такой шаг может привести к тому, что число случаев заболевания вырастет к зиме в два раза.

Похожая ситуация сложилась и в Германии, где также переживают о возможной второй волне и всеми силами пытаются не допустить повторного закрытия школ и предприятий. При этом намерение властей ужесточить правила безопасности были встречены многотысячным митингом в Берлине.

В то же время в странах Северной Европы — Швеции, Норвегии, Дании — тема коронавируса менее актуальна, даже несмотря на зафиксированный рост числа новых случаев.

В Швеции, например, власти вовсе не вводили тотальный карантин даже во время первой волны эпидемии. Были открыты магазины, предприятия, рестораны и даже школы. Правила о социальной дистанции и масках в общественных местах носят в Швеции лишь рекомендательный характер — в отличие от тех же Великобритании и Германии. Как отмечает побывавший в этой северной стране британский журналист, в результате шведы в большинстве своем оказались не подвержены паранойе и страху. И это при том, что количество общих случаев в стране оказалось выше, чем у тех же соседей из Дании и Норвегии — во многом это объясняется более высокой плотностью населения.