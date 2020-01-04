Бездомный купил абонемент в фитнес-клуб для ночевки — его выгнали, а он отсудил у компании 2000 евро

Бездомный, имя и фамилия которого не называются, в иске утверждал, что у него была устная договоренность с администрацией клуба об индивидуальных занятиях в пустых залах ночью.

Услугами фитнес-клуба истец пользовался несколько месяцев, но его присутствие вызывало недовольство других посетителей. Сначала фитнес-клуб ограничил время посещения для бездомного ночным временем, а в июне 2018 года заблокировал его карту клиента и вскрыл шкафчик. По словам истца, хранившееся в шкафчике имущество стоимостью несколько десятков тысяч рублей было утрачено. Фитнес-клуб, в свою очередь, заявлял, что в шкафчике был мусор.

В ноябре 2018 года истец вновь приобрел абонемент уже в другой фитнес-клуб той же сети Parislife. Однако после двух посещений его карта вновь была аннулирована, шкафчик вскрыт, а ценное, как утверждал истец, имущество пропало.

Бездомный обратился в суд, потребовав вернуть ему стоимость двух абонементов, выплатить неустойку, а также компенсировать стоимость пропавших из шкафчиков вещей. Кроме того, он требовал от каждого клуба по полмиллиона рублей в качестве моральной компенсации.

Суд счел, что условия соглашения с клубом, позволяющие администрации в одностороннем порядке расторгать договор за нарушение правил, ущемляют права истца. Кроме того, представителям клубов не удалось доказать, что факт грубого нарушения правил имел место.

Суд постановил взыскать с клубов более 110 тысяч рублей (1600 евро) — стоимость абонементов и неустойку, а также 30 тысяч рублей (430 евро) в качестве компенсации морального ущерба. Мосгорсуд в конце декабря, сообщает legal.report, это решение поддержал.