"Без влияния России". Штайнмайер отверг критику своей "формулы" по Донбассу

"Формула содержит не что иное, как попытку превратить большие шаги, которые обе стороны конфликта не были готовы предпринимать, в серию маленьких", - сказал Штайнмайер в понедельник, 7 октября, сообщает dpa. Действия и их последовательность стоит обсуждать, говорит политик.

Президент Германии отметил, что три года назад переговоры в "нормандcком формате" в Париже не продвигались - несмотря на то, что было понятно, что следует реализовать в рамках минских соглашений, для обеих сторон это были слишком серьезные действия. Он также отверг мнения о том, что на содержание его "формулы" сильное влияние оказала Россия. Штайнмайер выразил удивление в связи с полемикой вокруг его "формулы" в Украине и отметил, что в переговорах по ней ранее участвовал бывший президент страны Петр Порошенко.

"Формула Штайнмайера" предусматривает проведение на неподконтрольных территориях Донбасса выборов при условии предоставления региону особого статуса. На протест против нее в Киеве 6 октября вышли до десяти тысяч человек - под лозунгами "Нет капитуляции", " Зачем мы проливали кровь?", "Слуга выходи - народ пришел".