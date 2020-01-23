Без паники! ВОЗ не будет объявлять чрезвычайную ситуацию из-за китайского вируса

"Комитет по чрезвычайным ситуациям посчитал, что объявлять чрезвычайную ситуацию (в связи с недавней вспышкой коронавируса) пока слишком рано", - сказал сотрудник организации.
В свою очередь, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус заявил, что организация продолжит оценивать степень опасности нового коронавируса, однако для продвижения в этом вопросе ВОЗ потребуется "больше информации".
"Мы осведомлены о сообщениях в СМИ о предполагаемых случаях заболевания (коронавирусом – ред.) за пределами Китая, однако эта информация сейчас проверяется", -заверил он.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 18 случаях болезнь завершилась летальным исходом
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