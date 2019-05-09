”Бессмертный Грут”: в Киеве на шествие вынесли портреты персонажей Marvel

В Киеве к шествию в честь Дня Победы ”Никто не забыт, ничто не забыто”, которая является аналогом ”Бессмертного полка”, присоединились люди с издевательским портретами, передает NewsOne.
Участники пронесли портреты в военной тематике с персонажами из фильмов Marvel: ”партизан Грутенко”, ”сержант Халков”, ”сержант Локиренко”, ”Микола Фьюренко”, ”рядовой Ракета” и другими.
Также на шествии заметили портреты порноактрисы Саши Грей, Иосифа Сталина, героев сериала ”Игра престолов” и других актеров и политиков.
В соцсетях акцию назвали ”Бессмертный Грут”.
Ранее в Киеве произошли столкновения из-за георгиевской ленточки.
В День Победы в России и зарубежных странах по традиции, установившейся несколько лет назад, проходит акция ”Бессмертный полк”. Дети, внуки, правнуки фронтовиков и тружеников тыла проходят в этот день парадом, неся фотографии своих предков, участвовавших в войне.