Берни Сандерс вышел из президентской гонки США

Таким образом, что после такого решения сенатора экс-вице-президент США Джо Байден сможет стать кандидатом от Демократической партии на выборах главы государства.

«Сенатор Берни Сандерс в среду на конференц-колле со всеми сотрудниками объявил, что он приостанавливает свою кампанию за президентство», — говорится в сообщении его предвыборной кампании.

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