Берни Сандерс вышел из президентской гонки США

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс вышел из гонки за пост президента США. Об этом сообщает CNN.
Таким образом, что после такого решения сенатора экс-вице-президент США Джо Байден сможет стать кандидатом от Демократической партии на выборах главы государства.
«Сенатор Берни Сандерс в среду на конференц-колле со всеми сотрудниками объявил, что он приостанавливает свою кампанию за президентство», — говорится в сообщении его предвыборной кампании.
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