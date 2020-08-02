Белый дом уточнил дату выборов президента США

”Мы проведем выборы третьего ноября, и президент победит”, — сказал он.

30 июля Трамп допустил, что президентские выборы в стране было бы лучше отложить, чтобы не прибегать к голосованию по почте в связи с угрозой COVID-19. Он написал в Twitter, что при общем голосовании по почте в 2020 году могут состояться самые неточные и мошеннические выборы в истории.