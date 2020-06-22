Белый дом готовится к новой вспышке коронавируса осенью

По его словам, американская администрация готовится к тому, что может случиться.

”Мы пополняем запасы на случай возможных проблем осенью”, — сказал Наварро.

Он отметил, что Белый дом ”работает на полную мощность”.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 2,26 млн случаев коронавируса, скончались свыше 119,8 тыс. человек.