11.03.2021, 13:09

Белорусскому оппозиционеру Сергею Тихановскому предъявили окончательное обвинение, ему грозит до 15 лет лишения свободы

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Белорусскому оппозиционеру Сергею Тихановскому предъявили окончательное обвинение, ему грозит до 15 лет лишения свободы
Foto: AP Photo/Sergei Grits

Известному белорусскому оппозиционному блогеру Сергею Тихановскому предъявлено окончательно обвинение. Как сообщает Следственный комитет (СК) Беларуси в четверг, 11 марта, Тихановского обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса — об организации массовых беспорядков, о разжигании социальной вражды, о воспрепятствовании работе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Главное следственное управление СК завершило расследование дела в отношении Тихановского, а также лидера незарегистрированной Белорусской социально-демократической партии ("Народная громада") Николая Статкевича и "приближенных к ним лиц", говорится далее в заявлении. По данным следствия, обвиняемые "на протяжении длительного периода времени активно занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков".

В чем еще обвиняют Тихановского

В частности, Тихановский якобы через свои каналы в YouTube и Telegram "открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов", а также "разжигал социальную вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности". По версии следствия, эти действия связаны "с деятельностью экстремистов, осуществляющих манипулирование общественным сознанием".

Тихановский также обвиняется в том, что в мае 2020 года "воспрепятствовал работе" ЦИК "путем угроз в адрес" ее председателя Лидии Ермошиной. По версии СК, в мае в Гродно обвиняемые "организовали под видом пикета по сбору подписей незаконное массовое мероприятие, которое сопровождалось грубыми нарушениями общественного порядка". На имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест, так как ущерб от их действий якобы составил более 3,5 млн рублей, указывается далее.

Тихановский и Статкевич признаны политзаключенными

Тихановский намеревался участвовать в президентских выборах в Беларуси 9 августа 2020 года, но ЦИК отказал ему в регистрации кандидатом, мотивируя это тем, что тот отбывал административный арест. Вместо блогера документы на регистрацию инициативной группы подала его жена Светлана, которую ЦИК признал кандидатом в президенты. Тихановского задержали 29 мая на пикете в Гродно в поддержку выдвижения его жены.

Статкевич баллотировался в президенты в 2010 году и собирался идти на выборы 2020 года в качестве "кандидата протеста", но его заявление было отклонено ЦИК по причине непогашенной судимости.

Белорусские правозащитники объявили Тихановского, Статкевича и других задержанных активистов политическими заключенными. После того, как победителем выборов был вновь объявлен Александр Лукашенко, в стране вспыхнули протесты, которые жестоко подавлялись. Протестующие обвиняют власти в фальсификации результатов и требуют проведения новых, честных выборов.

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