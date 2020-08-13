Белорусские журналисты и силовики массово увольняются с госслужбы

Как сообщается в telegram-канале журналиста Степана Путило, из госструктур массово увольняются силовики.

В том же источнике можно увидеть, как теперь уже бывшие спецназовцы выбрасывают свою форму.

В Новополоцке задержали капитана милиции Беларуси Егора Емельянова, который публично подал в отставку на фоне протестов после президентских выборов. Об этом сообщает "Дождь " со ссылкой на издание "Наша Нiва". Источник — его жена Марина Емельянова. Позже его отпустили.

По ее словам, Емельянова вызвали на работу под предлогом необходимости подписать акт приема-передачи формы, однако позже он был задержан.

”В 17:55 я ему звонила, он еще был в отделе, оформлял документы. В 19:55 я позвонила снова, хотела договориться, кто заберет нашу младшую дочь, ей три года. Он сообщил, что задержан. За что? Сказал, что пока не знает”, — рассказала она.

Как сообщила женщина, ее мужу вменяют статью 23.34 КоАП Беларуси (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), 13 августа над ним должен состояться суд.

Не собираются мириться с ситуацией и журналисты. Евгений Перлин, ведущий передач ”Макаёнка, 9” и ”Добрай ранiцы, Беларусь!”, принимавший также участие в белорусской версии ”Евровидения” тоже возмущен ситуацией и принял непростое для успешного человека решение — оставить карьеру.

"Я решил, что мой сегодняшний эфир на Беларусь-1 был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам. Надеюсь, что скоро вернётся та самая #МаяКраiнаБеларусь" — пишет журналист.

Ведущий военных программ на "Беларусь 1" Владимир Бурко даже записал видеообращение перед своим уходом.

Ушел с правительственного телеканала и ведущий АТН Сергей Козлович.

"Это была детская мечта, которой я посвятил 10-ть лет. Начиная с видеомонтажа на ОНТ, и заканчивая прямыми эфирами на Беларусь - 1" — пишет Сергей и оптимистично заявляет о том, что уже ищет новую работу.



Не бояться и не лишить будущего своих детей призывает в своем Facebook ведущая СТВ Татьяна Бородкина. Теперь уже бывшая.

Последним вчерашний рабочий день был и для Веры Каретниковой, ведущей Белтелерадиокомпании.



С 19 августа уходит ведущая телеканала ОНТ Ольга Богатыревич.

