Белорусская автокефальная православная церковь объявила анафему Лукашенко

Лукашенко совершает беззаконие, преследует и убивает православных и других жителей, говорится в тексте анафемы. Он и его союзники совершают ”кровавые расправы” над мирным населением в ”многострадальной Беларуси”, отмечается там же.

В тексте анафемы упоминается и Россия: ”Это насилие и унижение правопорядка происходит при поддержке восточного соседа Беларуси, называющего себя „православным” и „старшим братом”, но весь цивилизованный мир поддерживает борьбу белорусского народа за свои права”.

Самого Лукашенко Логин называет ”бывшим президентом”, ”палачом”, ”самозванцем”.

Белорусская автокефальная православная церковь находится в эмиграции с 1944 года. Главный храм — это Кафедральный собор святого Кирилла Туровского в Нью-Йорке. У церкви есть также приход в Минске.

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