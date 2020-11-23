Белорусская автокефальная православная церковь объявила анафему Лукашенко

Белорусская автокефальная православная церковь предала анафеме президента Александра Лукашенко. Архиепископ Святослав Логин объявил об этом во время богослужения в соборе святого Кирилла Туровского в канадском Торонто, передает "Дождь".
Лукашенко совершает беззаконие, преследует и убивает православных и других жителей, говорится в тексте анафемы. Он и его союзники совершают ”кровавые расправы” над мирным населением в ”многострадальной Беларуси”, отмечается там же.
В тексте анафемы упоминается и Россия: ”Это насилие и унижение правопорядка происходит при поддержке восточного соседа Беларуси, называющего себя „православным” и „старшим братом”, но весь цивилизованный мир поддерживает борьбу белорусского народа за свои права”.
Самого Лукашенко Логин называет ”бывшим президентом”, ”палачом”, ”самозванцем”.
Белорусская автокефальная православная церковь находится в эмиграции с 1944 года. Главный храм — это Кафедральный собор святого Кирилла Туровского в Нью-Йорке. У церкви есть также приход в Минске.
Больше статей про ситуацию в Беларуси — ЗДЕСЬ.
Как мгновенно отбелить белые полотенца?
Медицинский блогер честно высказался о Малышевой
Все дело в напитке: почему КОВИД "шарахается" от евреев
От чего умер знаменитый Роман Виктюк