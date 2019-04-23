Белоруссия приостановила экспорт бензина и дизеля в страны Балтии. Причина — в РФ

"На текущий момент [контрактные обязательства] приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью", — сказал замдиректора БНК. Гриб уточнил, что "приостановлена поставка светлых нефтепродуктов — бензинов и дизельного топлива — в Украину, Польшу и страны Балтии".

Гриб пояснил, что "снижение объема экспорта происходит для того, чтобы обеспечить полностью внутренний рынок в полном объеме". При этом он уточнил, что "те продукты, которые не потребляются на рынках сопредельных стран, так называемые темные нефтепродукты" будут реализованы "через порты Балтийского моря в направлении стран дальней дуги". Представитель БНК сообщил, что в компании сейчас работают над тем, чтобы "не последовало санкций" от контрагентов из-за приостановки экспорта светлых нефтепродуктов. Гриб также заявил, что белорусская сторона находится "в процессе" оценки ущерба от приостановки экспорта нефтепродуктов.

Белорусская сторона 19 апреля заявила о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по участку магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Компания проинформировала о сложившейся ситуации операторов магистрального нефтепровода "Дружба" из других стран. Источник загрязнения был обнаружен на участке Самара — Унеча нефтепровода "Дружба".