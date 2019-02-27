Белоруссия попросила у России 600 миллионов долларов на выплату долга

Как следует из слов Ермоловича, Россия предусмотрела в бюджете деньги на рефинансирование Белоруссией долга, однако окончательное решение еще не приняла.

В правительстве РФ слова Ермоловича пока не прокомментировали. В октябре глава Минфина РФ Антон Силуанов подтверждал, что Россия в 2019 году рассмотрит вопрос о рефинансировании долга Белоруссии.

В 2019 году Белоруссия должна выплатить разным кредиторам 3,6 миллиарда долларов, пишет ”Коммерсант”. Общий объем долга Белоруссии перед Россией превышает 6,5 миллиарда долларов.