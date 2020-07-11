Белоруссия: он не батька, в семье так не поступают

В итоге: ”Русский банкир” Виктор Бабарико набрал большинство — 55,54%. На втором месте жена видеоблогера Сергея Тихановского Светлана.

Оба популярных кандидата еще в период сбора подписей были задержаны. На Бабарико завели уголовное дело, Сергея Тихановского задержали по делу о нападении на полицейского и в кампанию вступила его жена. Беларусь гудит и протестует с помощью безобидных флэшмобов. Власть реагирует задержаниями и разгонами протестных акций.

Мы спросили жителей Белоруссии разного возраста и социального статуса, что они думают о происходящем в стране.

”Пандемия показала, что никакой он нафиг не батька. В семье так не поступают”



Сергей Волков (псевдоним), 49 лет, индивидуальный предприниматель, два высших образования.

”У нас в стране происходит все как обычно — народ спускает пар в гудок. Я, как человек наблюдающий эту фанаберию на протяжении последних шести выборов, считаю, что за имитацией действия теряется полностью цель. В выигрыше остается только глава государства.

Флэшмобом авторитарный режим не поломаешь.

Я честно голосовал за Лукашенко единственный раз — когда его выбирали впервые. Тогда вся Беларусь голосовала не столько за него, сколько против Вячеслава Кебича (президентские выборы в Белоруссии в 1994 году прим. ред). Лукашенко обещал ”я восстановлю Советский союз, мы объединимся с Россией, все у нас будет добро, заживем как прежде”. А так как белорусы — народ очень тяжелый на новации, естественно большинство было ”за”. При Кебиче в стране тоже было невесело — развал империи.

В последствии я однозначно голосовал ”против”, потому что я увидел, что во-первых человек совершенно не отвечает за свои слова, во-вторых — человек большой популист, ну а в третьих это тот товарищ, на котором работает старинная поговорка — из грязи в князи.

Эти выборы показательны тем, что если до выборов Лукашенко позиционировал себя как ”Батька” — строгий, справедливый, смешной, но все равно батька, то вот эта пандемия, которая у нас не закончилась, а все шире расползается, — она показала, что никакой он нафиг не батька, ничего его кроме экономики и финансов не интересует. В семье так не поступают.