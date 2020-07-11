Белоруссия: он не батька, в семье так не поступают

Согласно неофициальным опросам в интернете (официально социология в стране запрещена), за Александра Лукашенко, который находится у власти уже 26 лет, готовы проголосовать около 6% жителей страны. Один из самых масштабных опросов провел интернет-портал TUT.BY — в нем приняли участие больше 44 тысяч человек.
В итоге: ”Русский банкир” Виктор Бабарико набрал большинство — 55,54%. На втором месте жена видеоблогера Сергея Тихановского Светлана.
Оба популярных кандидата еще в период сбора подписей были задержаны. На Бабарико завели уголовное дело, Сергея Тихановского задержали по делу о нападении на полицейского и в кампанию вступила его жена. Беларусь гудит и протестует с помощью безобидных флэшмобов. Власть реагирует задержаниями и разгонами протестных акций.
Мы спросили жителей Белоруссии разного возраста и социального статуса, что они думают о происходящем в стране.
”Пандемия показала, что никакой он нафиг не батька. В семье так не поступают”
Сергей Волков (псевдоним), 49 лет, индивидуальный предприниматель, два высших образования.
”У нас в стране происходит все как обычно — народ спускает пар в гудок. Я, как человек наблюдающий эту фанаберию на протяжении последних шести выборов, считаю, что за имитацией действия теряется полностью цель. В выигрыше остается только глава государства.
Флэшмобом авторитарный режим не поломаешь.
Я честно голосовал за Лукашенко единственный раз — когда его выбирали впервые. Тогда вся Беларусь голосовала не столько за него, сколько против Вячеслава Кебича (президентские выборы в Белоруссии в 1994 году прим. ред). Лукашенко обещал ”я восстановлю Советский союз, мы объединимся с Россией, все у нас будет добро, заживем как прежде”. А так как белорусы — народ очень тяжелый на новации, естественно большинство было ”за”. При Кебиче в стране тоже было невесело — развал империи.
В последствии я однозначно голосовал ”против”, потому что я увидел, что во-первых человек совершенно не отвечает за свои слова, во-вторых — человек большой популист, ну а в третьих это тот товарищ, на котором работает старинная поговорка — из грязи в князи.
Эти выборы показательны тем, что если до выборов Лукашенко позиционировал себя как ”Батька” — строгий, справедливый, смешной, но все равно батька, то вот эта пандемия, которая у нас не закончилась, а все шире расползается, — она показала, что никакой он нафиг не батька, ничего его кроме экономики и финансов не интересует. В семье так не поступают.
Во-первых народ возмутило лицемерие, которое звучало. У нас широко прошла информация о том, что государство получает заем в 90 млн евро (у МБРР на борьбу с эпидемией), запрос был в середине февраля, а уже в марте первое лицо озвучивает рецепт: хоккей, трактор, чарка и сауна. Все уже знали, что у нас будет пандемия, заболевшие и будет совсем нехорошо. Тем не менее, к сожалению, многие на это повелись. Люди разделились на ковидников и ковид-отрицателей.
Я переболел COVID-19, моя жена переболела, теща переболела, а тесть попал в больницу. Но перед приездом Луки в город его выписали — надо же было освобождать помещения, чтобы показать, что у нас все нормально. Он попал туда с температурой и с односторонним воспалением, а выписали его без температуры, но с двусторонним воспалением легких.
Большинство людей, которые будут голосовать против, они будут голосовать за кого угодно, только не за него. Я в свое время был наблюдателем на выборах, я хорошо представляю себе, как проходит голосование. Система очень четко заточена под фальсификации. Наблюдатель может хоть мехом вовнутрь вывернуться рассказывая, что были такие-то и такие-то нарушения, но это не вписывается в идеальную картинку и его никто не услышит, даже Верховный суд.
Технологии просты как две копейки: это досрочное голосование, во-вторых наблюдатель лицо очень формальное. Он не может непосредственно участвовать в подсчете голосов. Он может находиться на расстоянии 10-15 метров от стола, на котором ведется подсчет. Как правило, ему противостоят опытные группы из членов комиссии, а там уже ”кручу верчу обмануть хочу” сплошной ”наперсток” идет.
У нас же нет даже прозрачных урн.
Помните известный случай, как оппозиционеры сдали подписи, объявив их количество, а избирком при подсчете выделил каждому еще по несколько десятков тысяч. Это казус, который говорит о серьезных сбоях в системе.
Я со многими общаюсь, все говорят, вот, давайте выйдем на площадь, флэшмоб, постоим с флагами, ура ура! Ну не работает это! Как бы это печально не звучало, но без силы, без действительно силового движения ничего не будет. Люди сейчас на эмоциях, они возмущены теми, либо иными поступками, ситуациями в стране.
Тот человек, который выйдет и скажет: я знаю, как делать, мы не будем делать как раньше, мы будем делать так, так и так — тот и станет лидером. Причем совсем не обязательно, что это будет кто-то из существующих кандидатов в президенты.
Почему очень многие поддержали банкира, которого закрыли? Потому что человек дал изначально четкий алгоритм — он создал образ человека, который знает что делать. И даже вбросы о том, что он пророссийский, что продаст страну и прочая — большинству это не легло.
Мы надеемся, что найдется человек, который скажет: вот сейчас час Ч, время X, и делаем то-то и то-то. Но пока — очень сложно играть с шулером по его правилам, предварительно не обработав его канделябром.
Я два года отслужил в спецназе на Кавказе, как думаете, пойду ли я? Я бы уже давным-давно мог свалить из страны, но это моя земля. Я коренной брестчанин, хоть и абсолютно русский.
”Он испортил свою репутацию в ноль”
Антон, 23 года, родился и живет в Белоруссии, работает кладовщиком, служил в армии в спецвойсках.
”Ситуация в стране страшная. Люди не имели права слова 26 лет. Люди боялись высказать своё мнение, ибо это у нас в стране наказуемо. Прошло 26 лет страданий нашего народа, нам надоело жить в нищете, страхе. Люди вышли на улицу, ведь пока мы едины, мы непобедимы.
Наш диктатор совершил ужасную ошибку, положив на людей своё мнение, ведь люди выбирали его, что бы он слушал людей, делал страну счастливой и процветающей. А что вышло? Предприятия и заводы разграблены, всё во власти государства, люди страдают от безработицы, низких зарплат, низкого социального уровня жизни. Всё это было терпимо, до тех пор пока наш диктатор не устроил президентские гонки.
Убрав своих оппонентов нечестным способом, он показал свою слабость, трусливость, выпустил на улицы прикормленных шавок, обещав им счастливую жизнь. Он испортил свою репутацию, в ноль.
Если наш диктатор, на выборах, устроит вновь фальсификацию бюллетеней и станет вновь президентом, народ этого не простит. Люди обозлены и хотят правосудия, люди не хотят так больше жить. Мне искренне жаль тех, кто пострадает больше всего. Важно то, что страна хочет перемен.
Мы белорусы, а не быдло, стадо майданутых и прочее, как нас называют.
Я выбрал для себя в кандидаты Бабарико. Этот человек, по моему мнению, смог бы восстановить страну.
”Все понимают, что 9 августа будет "плошча 2020"”
Янис (имя изменено), студент юридического факультета, 19 лет
"Обстановка в стране очень сильно напряжена. Власть всячески запугивает народ различного рода репрессиями. Если пройтись по моему родному городу, то практически на каждом углу можно увидеть надписи "3%, я/мы 97%, свободу, перемен” и так далее, особенно на ”табакерках”. Табакерки — это ларьки с сигаретами.
Просто сам президент говорил, что нужно бороться с курением. Но параллельно с этим его близкий друг, один очень богатый бизнесмен, расставил по всей стране тысячи "табакерок". Это возмутило народ и сейчас ”табакерки” страдают больше всего.
За ношение футболок с национальной символикой "погоня” и ”бело-красно-белые флаги" сажают на сутки.
Я не выражаю свой протест активно, потому что мне не нужны проблемы. Мы — диванные воины. Но абсолютно все мои сверстники против действующей власти.
Все понимают, что 9 августа будет "плошча 2020" — то есть площадь. Такое уже было в 2010 году.
Я объясню, почему, на своем примере. Я учась на юридическом факультете. Какой смысл быть юристом в стране, в которой не работают законы. Как говорится: был бы человек — а статья найдется. Если ты неугоден власти, то никакие права тебя не спасут. Ты все равно сядешь. Какой бы у тебя не был адвокат.
Очень много людей в Беларуси против действующей власти, но это не 97% конечно. Куда меньше. Основной электорат действующей власти — это люди, активно не использующие интернет, пенсионеры, люди в возрасте от 40 лет и выше. Они черпают информацию из телевизора. А в телевизоре у нас все прекрасно: Лукашенко приедет на предприятие, наругает кого-нибудь. Бабушки скажут — ”вот какой молодец, держит страну”.
Я искренне не понимаю, почему в РФ редко подают заявления в ЕСПЧ. Если бы нас приняли (а нас не могут туда принять из-за того, что у нас смертная казнь), то государство (РБ) просто завалили бы исками.
Почему я против Лукашенко? — Потому что я хочу чтобы законы действовали правильно. Если ты прав, то ты можешь доказать свою правоту. Чтобы если твои права нарушили, ты мог их защитить, чтобы перестали загонять на различного рода мероприятия, чтобы СМИ были свободными, чтобы люди видели, что происходит в стране, чтобы не осталось совковых руководителей, предприятия, которых живут за счёт бюджета. Они даже не стремятся выходить в плюс. Зачем? Если государство всё равно даст денежку. У нас президент назначает всех руководителей судов. У нас просто не работает система сдержек и противовесов, хотя в универе нас убеждают, что она существует и работает.
Конкретно моя семья — мы неплохо живем. Мои родители говорят, что президент не сделал им ничего плохого, но это чистый эгоизм. Когда я сказал, что поеду 9 августа на площадь, в моей семье начался скандал. Моим родителям подходит поговорка: "ничего не знаю, моя хата с краю"
Сейчас я не могу открыто сказать, что я против действующей власти, потому что у нас реально могут подъехать на бусе "тихари" и забрать тебя. Ты даже не успеешь ничего понять.
”Я ни разу не видел "заброшенного" колхоза или поля”.
Павел Семенов, петербуржец, в 2019 году переехал в РБ (подал документы на ВНЖ), автор блога ”Заметки Бульбазавра”, работает в сфере IT
”Обстановка в Республике Беларусь, на взгляд живущего тут россиянина, в корне отличается от той, которую показывают российские СМИ и считающие себя независимыми блогеры для целевой аудитории в РФ.
С момента въезда в страну я проехал уже больше 10 тысяч километров по не центральным и не туристическим дорогам. Несколько раз пересёк всю страну с севера на юг. За это время я ни разу не видел "заброшенного" колхоза или поля. Даже в глухих лесах в районе Беловежской Пущи старые объекты РВСН (ракетных войск стратегического назначения прим. ред) используются как зернохранилища или ремонтные базы лесовозов.
Тут у каждого здания, даже забора, принадлежащего не частному лицу, есть инвентарный номер и за него отвечает какая-нибудь организация.
Частные участки в деревнях которые не обслуживаются хозяевами в течении нескольких лет — изымаются государством и включаются в севооборот. В результате можно на карте видеть дорогу в поле, где в шахматном порядке стоят дома, а изъятые участки между ними засеяны. Даже отдаленная коса в излучине реки, всего в полгектара, обязательно покошена трактором на кормовые травы.
К сожалению в РБ, как и во многих других странах, движущей силой и основной массой оппозиции являются люди "не обладающие способностью предвидеть негативные последствия своих действий ввиду малого жизненного опыта" — это молодежь.
Бунтарский дух и желание "менять систему" свойственно всем людям, вышедшим вчера из-под опеки родителей. При этом в РБ есть практически повсеместно коммуникации (несмотря на некоторое отставание от РФ в цифровизации страны , вайфай от государственного оператора тут есть практически во всех городах) которые являются проводником 'тлетворного влияния запада' как сказали бы в СССР.
Современной молодёжи, к сожалению, не с чем сравнивать текущую социальную обстановку в стране и они хотят чего-то большего, не понимая, что уже имеют практически всё, и живут намного лучше других бывших соцстран.
Если обратить внимание на опросы людей на улицах, то никто не выдвигает конкретных претензий к власти. Звучит только "пора менять, засиделся, хочется нового президента". Единственное, что выбивается из этого — требование большего дохода для населения.
Но с самого приезда в РБ и ознакомления с листом государственных вакансий у меня возник вопрос, на который я не нашел ответ — если средняя зарплата (по опросам знакомых и данным с опросов в соцсетях) около 500-600$, а минимальная ставка "бюджетника" (учитель, водитель) около 350 белорусских рублей (~150$), то на какие средства люди строят шикарные коттеджи, покупают иномарки?
При том, что коррупция, да и банальное воровство тут очень-очень затруднительны. Начать с того, что в законодательстве есть статья, регламентирующая выплаты премий гражданам за сообщения о фактах коррупции, а банальный вынос чего-либо с завода ввиду строгого учёта практически невозможен, а если и случается — то вполне оперативно (и результативно) расследуется милицией.
В основном в протестах участвует молодежь, лет до 30-35 включительно, исключая, конечно, отдельные случаи граждан старшего возраста с ярко выраженной социальной девиацией, но таких можно найти и в очереди в поликлинике, и спорящих на рынке.
При личных разговорах со старшим поколением люди хвалят "батьку" за социальную стабильность и грамотное управление, в том числе и за фактическое отсутствие преступности в стране.
Марина Коктыш, независимый журналист, Минск
”У нас тут горячо, впрочем, как и каждые пять лет во время президентской кампании. В принципе, ничего нового нет. Всегда в этот период людей в СИЗО (следственный изолятор прим. ред.) бросали.
Просто, в этом сезоне некоторые глотнули вирус свободы. И да, складывается впечатление, что тех, кто против Лукашенко, гораздо больше. Но по факту трудно сказать. У нас же уничтожили все независимые институты социологические, а СМИ опросы "За кого вы будете голосовать?" запретили.
(Самый масштабный опрос Tut.by, в котором приняли участие 44 тысячи человек и согласно которому ”банкир” Виктор Бабарико набрал больше 55%, проводился до запрета — прим ред.
Раньше, когда можно было проводить опросы, результаты были, как правило, не в пользу Лукашенко. Но сейчас никто особо и не проводит.
Сейчас уже многие понимают, что если на выборах Центризбирком снова нарисует "элегантную победу", то этот президентский срок будет для Лукашенко последним.
И, как говорят некоторые наши аналитики, не факт еще, что он его досидит до конца.
На площадь люди однозначно после выборов пойдут. После каждых президентских выборов выходят люди на площадь. Другой вопрос, сколько придет сейчас.
Насчет запаха революции. Не знаю даже. Были ароматы революционные в начале этой кампании, витали в воздухе. Но сейчас — не знаю. Новые кандидаты (банкир и бывший глава ПВТ) в СИЗО, у них сейчас другие ароматы совсем. Пойдет ли за них народ на площадь -- большой вопрос. Кстати, еще надо посмотреть, кого зарегистрируют кандидатом в президенты. 14 июля будет известно.
Ситуация может измениться в одно мгновение. Это как внезапная гроза. Раз — и революция, свобода, другая страна.
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