Белорусам закрыли границу на выезд: COVID-19 или политика?

Для белорусов отправиться за границу скоро станет большой проблемой — в четверг, 10 декабря власти Беларуси ввели временный запрет на выезд из страны через наземные пункты пропуска. Как сказано в постановлении Совета министров, эта мера начнет действовать с 21 декабря и принимается в целях предотвращения распространения COVID-19.

Закрытие границы (причем именно на выезд, а не на въезд) противоречит первоначальной политике Минска в отношении коронавируса, которую эксперты называли ковид-диссидентской. Весной этого года, в начале первой волны пандемии, Александр Лукашенко подчеркивал, что "нам не нужно закрываться ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев". Что говорят о грядущем закрытии границы наблюдатели и причем тут акции протеста — у DW.

Ситуация с COVID-19 в Беларуси ухудшилась

Согласно новой редакции постановления Совмина "О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания", с 21 декабря временно приостанавливается пересечение госграницы на выезд из Беларуси гражданами республики, а также иностранцами, имеющими разрешения на постоянное или временное проживание на территории страны. Эти ограничения относятся только к наземным пунктам пропуска и не касаются аэропортов.

Официальная причина принятых мер — борьба с пандемией COVID-19. Правда, еще недавно белорусские власти совсем иначе реагировали на коронавирусную инфекцию — в разгар первой волны в Минске проходили Парад победы и республиканский субботник, а про локдаун и речи не шло. "Нам не нужно закрываться ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев. Если они хотят — пусть закрываются. Нам не надо это делать, потому что это пустое", — заверял Александр Лукашенко в марте. И советовал всем лечиться от ковида "баней, водкой и трактором".

Впрочем, в последнее время даже по официальной статистике, которой многие в стране не доверяют, ситуация с COVID-19 в Беларуси значительно ухудшилась — в первую волну число выявленных случаев инфицирования не достигало и тысячи в сутки, а сейчас стабильно держится в районе 1600-1800. В таких условиях власти сначала начали постепенно вводить обязательный масочный режим, а с 1 ноября закрыли границы для въезда иностранцев и лиц без гражданства через наземные пункты пропуска.