Bellingcat и The Insider рассказали, как нашли третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

Зная, что при получении агентурной личности сотрудники ГРУ часто сохраняют некоторые настоящие данные о себе, Bellingcat и The Insider начали искать совпадения в российских базах данных. Они нашли человека с такой же датой рождения и таким же отчеством, который вместе с женой и дочерью прописан в Москве по адресу общежития Военной академии Минобороны (ее называют ”Консерватория”), где готовят сотрудников ГРУ. Этого человека зовут Денис Вячеславович Сергеев.

С ГРУ его связывает не только адрес прописки. Сергеев несколько раз бронировал места на поезд из Москвы в Санкт-Петербург вместе с другими людьми, которые либо прописаны по адресу штаб-квартиры ГРУ, либо на этот адрес зарегистрированы их автомобили. Один из его попутчиков имел права на управление машиной, принадлежащей Владимиру Моисееву (”Владимиру Попову”) — сотруднику ГРУ, который, по данным Bellingcat и The Insider, причастен к попытке переворота в Черногории. Кроме этого, этот же попутчик вместе с наемниками из ЧВК ”Вагнер” несколько раз летал из Москвы в Краснодар (там находится база ”Вагнера”). Еще один попутчик Сергеева минимум четыре раза летал на самолете вместе с Эдуардом Шишмаковым (”Эдуардом Широковым”) — вторым предполагаемым участником переворота в Черногории.

Чтобы окончательно доказать, что ”Сергей Федотов” — это Денис Сергеев, Bellingcat и The Insider нужны были фотографии. Снимок из загранпаспорта ”Федотова” они получили от одного из своих источников. Кроме того, кадры с Сергеевым нашли в документальном фильме про бой за высоту Ослиное Ухо. К тому времени Bellingcat и The Insider выяснили, что в 1999 году Сергеев служил в 108-м гвардейском парашютно-десантном полку, базирующемся в Новороссийске, и участвовал в спецоперациях в Дагестане. 13 августа 1999 года он получил ранение в бою за высоту Ослиное ухо, после чего был представлен к государственной награде.

Чтобы подтвердить сходство между двумя снимками предполагаемого агента ГРУ, расследователи заказали экспертизу профессору Хасану Югейлу из Центра визуальных вычислений Университета Брэдфорда в Великобритании. Она показала, что коэффициент совпадения между фотографиями — 78% при необходимых 70% для одного и того же человека.

