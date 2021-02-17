Бельгия предостерегает от использования поддельных российских вакцин

Национальный кризисный центр Бельгии предупреждает людей о нескольких поддельных вакцинах против Covid-19, большинство из которых, по всей видимости, российские. Такие вакцины сейчас находятся в продаже, заявили представители здравоохранения на пресс-конференции во вторник, пишет The Brussels Time.
Поскольку бельгийская кампания вакцинации набирает обороты, ”вернуться к нормальному состоянию” можно будет только тогда, когда будет вакцинировано 70% населения, по словам Сабины Стордер, сотруднику федеральной целевой группы по вакцинации — это порог коллективного иммунитета.
”Однако мы хотели бы предупредить вас о предлагаемых поддельных вакцинах, по всей видимости, в основном российских”, — сказала она. ”Они не были протестированы на безопасность и эффективность подобающим образом”.
”Мы советуем всем не покупать эти вакцины ни на улице, ни в магазине, ни в Интернете”, — подчеркнула Стордер.
Она отметила, что люди могут получить безопасную и эффективную вакцину только в больнице или центре вакцинации, добавив, что это бесплатно.
По словам Стордер, информационная кампания Бельгии о вакцинации будет осуществляться через веб-сайты и социальные сети до тех пор, пока все население не будет вакцинировано.
Поскольку цель — охватить всех, кампания будет реализована на разных языках и адаптирована для разных целевых групп, чтобы каждый имел доступ к правильной информации.
”Самую свежую информацию также можно найти на info-coronavirus.be”, — добавила она.
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