Бельгия предостерегает от использования поддельных российских вакцин

Поскольку бельгийская кампания вакцинации набирает обороты, ”вернуться к нормальному состоянию” можно будет только тогда, когда будет вакцинировано 70% населения, по словам Сабины Стордер, сотруднику федеральной целевой группы по вакцинации — это порог коллективного иммунитета.

”Однако мы хотели бы предупредить вас о предлагаемых поддельных вакцинах, по всей видимости, в основном российских”, — сказала она. ”Они не были протестированы на безопасность и эффективность подобающим образом”.

”Мы советуем всем не покупать эти вакцины ни на улице, ни в магазине, ни в Интернете”, — подчеркнула Стордер.

Она отметила, что люди могут получить безопасную и эффективную вакцину только в больнице или центре вакцинации, добавив, что это бесплатно.

По словам Стордер, информационная кампания Бельгии о вакцинации будет осуществляться через веб-сайты и социальные сети до тех пор, пока все население не будет вакцинировано.

Поскольку цель — охватить всех, кампания будет реализована на разных языках и адаптирована для разных целевых групп, чтобы каждый имел доступ к правильной информации.

”Самую свежую информацию также можно найти на info-coronavirus.be”, — добавила она.