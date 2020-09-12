Беларусь вернула войска от границы с ЕС

Войска, которые были переброшены к западной границе Белоруссии, вернулись в места дислокации. Об этом сообщил глава Минобороны республики Виктор Хренин, передает БелТА.

По его словам, Вооруженные силы продолжают адекватно реагировать на происходящее вблизи государственной границы. В частности, в 15 км от нее, на литовский полигон переброшены танки США, сообщил Хренин.

”В рамках операций ”Усиленное передовое присутствие” и ”Атлантическая решимость” движение войск НАТО происходит на сопредельной территории. В частности, в это время происходит переброска на полигон Пабраде в 15 км от нашей государственной границы 2-го танкового батальона 69-го танкового полка США”, — сказал министр.

По его словам, это такое же мероприятие, которое было весной. ”Но это нас тоже не может не беспокоить, что в непосредственной близости от нашей границы будет задействовано порядка 500 человек, 29 танков, 43 боевые машины ”Брэдли”, — отметил Хренин.

Помимо этого, также участились разведывательные полеты вдоль белорусской границы. ”Нас не могут не беспокоить полеты бомбардировщиков B-52”, — сказал министр обороны.

На фоне массовых протестов в Белоруссии, которые продолжаются после президентских выборов, лидер страны Александр Лукашенко неоднократно заявлял о намерениях Запада ”отсечь Гродненскую область”. Он также утверждал, что НАТО стягивает к западной границе Белоруссии силы, чтобы ”затащить якобы нового президента”, и войска альянса ”лязгают гусеницами у ворот” страны. НАТО в ответ заявило, что не представляет угрозы для республики, а его действия направлены на оборону.