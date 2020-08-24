Беларусь подняла вертолеты, чтобы перехватить воздушные шары из Литвы. Вильнюс вручил ноту Минску за нарушения воздушного пространства

Министерство обороны Беларуси сообщает, что 23 августа около 19.30 дежурными силами ВВС и войск ПВО была пресечена провокация со стороны Литвы в районе Волковщина Ошмянского района.

С литовской стороны был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Были подняты вертолеты МИ-24. Полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия.

Военное ведомство подготовило соответствующие материалы и направило их в Министерство иностранных дел Беларуси для подготовки ноты литовской стороне. Литва уже вручила ноту Беларуси из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства своей страны во время проведения "Пути свободы", пишет ru.delfi.lt со ссылкой на BNS.

"Их вертолет нарушил наше воздушное пространство. И сегодня послу Беларуси была вручена нота решительного протеста", — сообщил в понедельник BNS министр иностранных дел Линас Линкявичюс. Он заявил, что вертолет был виден у Медининкай, в конце живой цепи людей. "Его можно было видеть визуально. У нас есть информация нашего контроля за воздушным пространством, что есть нарушение", — добавил глава дипломатической службы Литвы.