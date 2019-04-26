Беларусь и Китай: новый друг лучше братской России?

Сотрудничество между Минском и Пекином началось еще в 90-е годы, когда Беларусь активно поставляла в Китай оставшуюся в стране советскую военную технику, рассказывает директор белорусского Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов. В нулевых Китай пришел на помощь Беларуси и в финансовой сфере, предоставив кредиты. Но особенно тесными белорусско-китайские отношения стали после запуска Китаем в конце 2013 года нового "Шелкового пути" — китайской программы "Один пояс — один путь". Эта инициатива заключается в создании нового международного торгового коридора между Китаем и Европой и объединяет в себе два проекта — "Экономический пояс шелкового пути" и "Морской шелковый путь XXI века".

Главное преимущество Беларуси — важное географическое положение, страна является последней остановкой перед Европой. Это отводит Беларуси стратегическую роль в реализации планов Китая. Более того, по мнению директора Центра стратегических и внешнеполитических исследований в Минске Арсения Сивицкого, развитию отношений между Беларусью и Китаем способствовал российско-украинский конфликт в 2014 году: "Военно-политическая нестабильность в Украине заставила Китай обратить внимание на Беларусь как на более предсказуемого и стабильного партнера и отвести ей видную роль в инициативе "Один пояс — один путь".

Юрий Шевцов рассказывает, что в тот момент "на Беларусь упала выгода не только от роста транзита между Европой и Китаем, но еще и те возможности, которые в иной ситуации пришлись бы на Украину". Вместе с китайскими финансовыми средствами, инвестициями и новыми технологиями Беларуси предоставился шанс модернизировать свою экономику.

С каждым годом между Беларусью и Китаем растет товарооборот, а также объем китайских инвестиций в белорусскую экономику. Согласно данным Национального статистического комитета Беларуси, в 2018 году экспорт в Китай увеличился на 25 процентов по сравнению с предыдущим годом, а объем китайских инвестиций вырос на 20 процентов. Более того, растет число совместных белорусско-китайских проектов, среди которых завод по сборке автомобилей BelGee в Минской области, самая мощная в стране Витебская ГЭС, построенная на китайские деньги, а также "белорусская жемчужина Шелкового пути" — индустриальный парк "Великий камень".

Китай как способ уйти от России

Для Беларуси сотрудничество с Китаем представляет огромный стратегический интерес не только из-за китайских инвестиций, финансов и технологий. Арсений Сивицкий говорит, что Китай может стать важным фактором диверсификации внешней политики Беларуси на фоне давления России.

В то время как Россия ограничивает доступ белорусских сельскохозяйственных продуктов на российский рынок, Беларусь стала поставлять в Китай все больше мясо-молочной продукции — в 2018 году общая сумма поставок молока увеличилась в 9 раз, рассказал посол Беларуси в КНР Кирилл Рудый. Также стороны в апреле этого года договорились об открытии экспорта рыбной продукции и молочных кормовых добавок в Китай.

Однако объемы экономического сотрудничества Беларуси с Китаем пока еще никак не сравнятся с Россией. В 2018 году Беларусь экспортировала в Россию товаров на 12,9 млрд долларов, в то время как на долю Китая пришлось в 26 раз меньше — 482 млн долларов. И в целом, на Россию приходится почти 40 процентов белорусского экспорта.

"Полонез" вместо "Искандера"

Беларусь и Китай также углубляют партнерство и в военной сфере. В апреле 2018 года президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ даже заявил, что "Китай сыграл решающую роль в усилении обороноспособности Беларуси". Создание с китайской помощью реактивной системы залпового огня "Полонез", впервые продемонстрированной в 2015 году на параде в Минске, Арсений Сивицкий называет ответом на отказ России продавать Беларуси ракетный комплекс "Искандер". По мнению эксперта, "военно-техническое сотрудничество Беларуси и Китая будет и дальше развиваться, особенно там, где Россия не хочет поставлять Беларуси новейшую военную технику".

Юрий Шевцов, в свою очередь, считает, что ситуация с Россией — не единственная причина углубления сотрудничества Беларуси с Китаем в сфере обороны. Эксперт поясняет, что "военно-техническое сотрудничество между сторонами возникло еще в 90-е годы, когда Беларусь поставляла в Китай военную технику, оставшуюся с советских времен. Также нужно учитывать, что КНР сейчас являетcя второй экономикой мира, и поэтому весь мир стремится занять свое место на грандиозном китайском рынке".

Беларуси нужно искать выход в Европу

Однако Беларуси нужно постараться, чтобы китайско-белорусское экономическое сотрудничество продолжалось и приносило пользу обеим сторонам. Арсений Сивицкий говорит, что главным вызовом для отношений Минска и Пекина может стать проблема сбыта совместно произведенной продукции: "Несмотря на географические преимущества, у Беларуси нет институционального выхода на европейский рынок — отсутствует торговое соглашение с ЕС, Беларусь также не является членом ВТО".