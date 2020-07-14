Беларусь: Бабарико отказано в регистрации кандидатом в президенты. Он считался основным соперником Лукашенко

Бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико, который считался основным оппонентом президента Александра Лукашенко, было отказано в регистрации кандидатом в президенты Беларуси, сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина. Отказ мотивирован несоответствиями в его декларации о доходах и финансированием его предвыборной кампании иностранным государством.

Также в регистрации отказано Валерию Цепкало — ЦИК утверждает, что ему не удалось собрать необходимые 100 тыс. подписей.

При этом ЦИК зарегистрировал Светлану Тихановскую, которая тоже считается одним из основных оппонентов Лукашенко. Как пишет сайт tut.by, в документах Тихановской был найден недочет — она не указала, что в собственности ее мужа, также собиравшегося баллотироваться в президенты, но оказавшегося под арестом, есть дом в Гомельской области. Однако члены ЦИК решили не отказывать ей в регистрации.

В декларации Бабарико, по заявлению Центризбиркома, не были отражены материальные средства и недвижимое имущество, а также доходы от нескольких фирм, находящихся под его контролем. Глава ЦИК сказала, что Бабарико создал организованную преступную группировку и занимался выводом средств за рубеж. По ее словам, политик утаил по меньшей мере 458 тыс. долларов.

Присутствовавший на заседании представитель Бабарико заявил, что обвинения не доказаны, а утверждения о том, что политик возглавляет офшорные компании, не подтверждены выписками из реестров.

Виктор Бабарико был задержан 18 июня сотрудниками департамента финансовых расследований Госконтроля Беларуси. Бабарико в течение 20 лет руководил Белгазпромбанком и оставил пост, решив принять участие в президентской гонке. Вскоре после этого в головном офисе Белгазпромбанка и нескольких связанных с ним компаниях прошли обыски, были задержаны топ-менеджеры и сотрудники.

Банк, 99% акций которого принадлежат "Газпрому" и российскому Газпромбанку, обвинили в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Арестованным менеджерам обвинения предъявлены по шести статьям белорусского УК, среди которых мошенничество, получение и дача взятки, хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Без согласования с российскими собственниками в банк назначена белорусская администрация. Глава белорусского Госконтроля Иван Тертель заявил, что за такой деятельностью "стояли кукловоды в "Газпроме", а может быть, и выше".

И до задержания, и после наблюдатели в Минске называли Виктора Бабарико одним из самых сильных соперников действующего президента.

Дело Белгазпромбанка

Адвокатам запретили говорить о сути обвинений, предъявленных лично Виктору Бабарико, и только через две недели после задержания эти обвинения стали известны практически случайно: на доске объявлений Минского городского суда появилось расписание заседаний, где были обозначены слушания по апелляциям адвокатов Бабарико. Экс-банкира обвиняют в отмывании денежных средств, уклонении от уплаты налогов, даче взятки — все в крупном размере.

В уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере обвинен Эдуард Бабарико, задержанный вместе с отцом.

Всего по делу Белгазпромбанка арестованы более 20 человек.

Контролируемое государством белорусское телевидение в прайм-тайм показало уже три "спецрасследования", основанных на данных идущего следствия. В материалах использованы видео, снятые во время допросов; кадры комментируются сотрудниками КГБ.

"Раз кино появилось, то грош цена сценарию", — отреагировал в Фейсбуке адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский. "Точно скажу одно: когда достаточно доказательств, кино показывать нет нужды", — добавил он.

Адвокаты и правозащитники заявляют, что власти нарушают презумпцию невиновности. Доступа к следственным материалам у негосударственной прессы нет; арестованные из камер не могут ответить на обвинения. Защитники подчеркивают: по закону запрещено разглашение материалов предварительного следствия. Адвокаты Бабарико и арестованных менеджеров связаны подпиской о неразглашении сведений.

Защитники выступили за изменение меры пресечения Виктору Бабарико, требуя заменить заключение на подписку о невыезде, чтобы дать ему возможность участвовать в избирательной кампании.

Избирательный штаб Бабарико собирает срочную пресс-конференцию.

"Власть настолько слаба, что не допустила [к выборам] даже находящегося за решеткой Бабарико", — заявила после решения Центризбиркома представитель штаба Мария Колесникова. Юрист штаба Максим Знак заявил, что решение ЦИК будет обжаловано в суде.