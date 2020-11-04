BBC: Трамп бросил тень на выборы в США

"Дональд Трамп в течение нескольких недель давал понять, что если результаты выборов будут близки к ничьей, он может обвинить демократов в мошенничестве с голосованием и попытке украсть у него победу . Рано утром в среду он сделал именно это. Это сценарий, которого все опасались, — говорит Зуркер. — Президент США поставил под угрозу подсчет голосов — процесс, который растягивался на несколько дней после выборов, даже в годы, когда досрочное голосование или голосование по почте не было столь популярно. После заявления Трампа вице-президент Майк Пенс попытался сгладить его замечания, отказавшись объявлять о победе до окончания подсчета голосов. Это гораздо больше соответствует ожидаемой модели поведения американского лидера в момент политической неопределенности".

"Однако ущерб уже был нанесен. Независимо от того, выиграет Трамп в итоге или проиграет, он уже бросил тень на эти выборы, а это ставит под сомнение весь механизм американской демократии", - добавляет Зуркер.

RusDelfi ведет LIVE подсчета голосов президентской гонки.