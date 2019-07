BBC: Старшая дочь Путина оказалась совладелицей компании стоимостью в 560 млн евро

Стоимость проекта оценивается в 40 млрд рублей (около 570 млн евро). Крупнейшим инвестором стала страховая компания "Согаз", заместителем председателя правления которой работает двоюродный племянник президента Михаил Путин, а руководит экс-советник президента РФ по нефти и газу Антон Устинов.

Уставной капитал компании "Номеко" — всего 500 000 рублей (7100 евро). У компании пять совладельцев, одним из которых является Мария Воронцова. В начале июля на госканале "Россия 1" вышел сюжет "Мирный атом: в России появится уникальный центр ядерной медицины". В нем рассказывалось, что под Петербургом к 2021 году появится центр ядерной медицины с "уникальным циклотроном" (ускорителем тяжелых заряженных частиц). Воронцова была одной из тех, кто в сюжете комментировал эту новость как член совета директоров "Номеко". Знакомый семьи Путина подтвердил BBC, что это старшая дочь российского президента.

Агентство Reuters в 2015 году сообщало, что старшая дочь Путина Мария — выпускница факультета фундаментальной медицины МГУ и делает карьеру в эндокринологии.

Журнал The New Times писал, что муж Воронцовой — предприниматель из Нидерландов Йоррит Йост Фаассен. В апреле 2006 года он приехал в Россию "с целью трудоустройства в ОАО "Газпром"", а уже в 2007 году получил там должность директора по развитию бизнеса. К тому моменту он уже был знаком с Марией, утверждал The New Times, но когда она вышла замуж за — Фаассена неизвестно.

В ближайших планах "Номеко" строительство медицинского комплекса в Ленинградской области, который самым большим инвестпроектом в российском здравоохранении на данный момент.