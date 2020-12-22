Байден сделал прививку от коронавируса в прямом эфире

Избранный президент США Джо Байден сделал прививку против коронавируса, сообщает Reuters.

Байден привился в госпитале ChristianaCare в Ньюарке в штате Делавэр. Процедуру транслировали в прямом эфире.

President-elect Joe Biden receives his first dose of Covid-19 vaccine https://t.co/nqsCFtQsx5 pic.twitter.com/0w83G9IzZW — CNN Politics (@CNNPolitics) December 21, 2020

Избранному президенту ввели первую дозу вакцины от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech, уточняет CNN. Для достижения положительного результата необходимо повторное введение препарата с интервалом в несколько недель. Ранее, 21 декабря, прививку против COVID-19 сделала жена Байдена Джилл.

По словам пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки, избранный вице-президент Камала Харрис и ее муж Дуглас Эмхофф привьются на следующей неделе.

В середине декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) разрешило применять вакцину против коронавируса от Pfizer и BioNTech в чрезвычайных случаях. Неделю назад, 14 декабря, в Соединенных Штатах приступили к вакцинации населения. Позже регулятор дал разрешение на использование второго препарата — от компании Moderna.

Действующий американский лидер Дональд Трамп, переболевший COVID-19 в октябре, заявлял, что не собирается пока прививаться против инфекции.

В декабре выборщики избрали 46-м президентом США кандидата от демократов Байдена. По данным CNN, он получил 306 голосов, у его соперника Трампа — 232. Нынешний глава государства отказывается признавать поражение и по-прежнему пытается оспорить результаты выборов в судах.

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