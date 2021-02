Байден может изменить политику США по "Северному потоку — 2"

Deutsche Welle EST

USA asepresident Joe Biden Riias Foto: Andres Putting

Вашингтон может провести или уже ведет переговоры с Берлином о газопроводе, пишут The Financial Times и The Wall Street Journal. Переговоров еще не было, утверждает Handelsblatt, пишет DW.