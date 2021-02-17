Байден может изменить политику США по "Северному потоку — 2"
Вашингтон может провести или уже ведет переговоры с Берлином о газопроводе, пишут The Financial Times и The Wall Street Journal. Переговоров еще не было, утверждает Handelsblatt, пишет DW.
Вашингтон может провести или уже ведет переговоры с Берлином о газопроводе, пишут The Financial Times и The Wall Street Journal. Переговоров еще не было, утверждает Handelsblatt, пишет DW.
Администрация президента Байдена может пересмотреть политику США в отношении проекта по строительству газопровода "Северный поток — 2", в том числе провести переговоры о возможном смягчении санкций. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщается в материалах британского издания The Financial Times и американского — The Wall Street Journal.
По данным из дипломатических источников, готовность к таким переговорам выразил новый госсекретарь США Энтони Блинкен. В свою очередь, правительство Германии намерено заключить новое соглашение с Вашингтоном, чтобы завершить и ввести в эксплуатацию газопровод.
Рассматриваются две возможные стратегии для осуществления этого плана. Во-первых, создать механизм, позволяющий прерывать поставки газа, чтобы не дать Москве использовать "Северный поток — 2" для давления на Украину, во-вторых, не запускать уже достроенный газопровод до тех пор, пока Москва не согласится изменить в определенной степени свою политику, пишет британское издание.
О том, что администрация Байдена уже начала переговоры о будущем газопровода с Берлином, пишет американское издание со ссылкой на неназванного германского чиновника. Среди прочего, речь идет об угрозе санкций против компаний, участвующих в строительстве. Отмечается, что политика Байдена в отношении "Северного потока — 2" еще не сформулирована. Новый хозяин Белого дома стремится улучшить связи с Берлином, пострадавшие в период правления Дональда Трампа.
Напомним, что за день до того, как новый президент США приступил к исполнению своих обязанностей, прежняя американская администрация впервые на деле применила санкции против участников строительства российского газопровода "Северный поток — 2". В санкционный перечень на сайте министерства финансов Соединенных Штатов внесены российское судно-трубоукладчик "Фортуна" и его владелец — компания "КВТ-Рус", а кроме того, — фирма "Рустанкер" из Краснодарского края, а также танкеры "Максим Горький" и "Сьерра".
В то же время немецкое издание Handelsblatt отрицает, что между США и ФРГ проводились прямые переговоры о "Северном потоке — 2". По данным издания, американская сторона находится сейчас на стадии внутренних переговоров — дальнейшая стратегия в отношении газопровода вырабатывается совместно Госдепартаментом США, министерствами финансов и энергетики, а также Советом национальной безопасности при Белом доме.
Ранее, 12 февраля, сенатор-республиканец Джим Риш и его коллега-демократ Джинн Шейхин призвали президента Байдена применить анонсированные в январе санкции против достройки и введения в эксплуатацию газопровода. "Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать с вами, чтобы положить конец этому опасному проекту", — сказано в письме, которое они отправили Байдену.
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