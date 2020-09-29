Бабий Яр: конвейер смерти на окраине Киева

За два дня, 29 и 30 сентября 1941 года, на окраине Киева расстреляли 33771 человека. Среди них были евреи, синти и рома, советские военнопленные, коммунисты-подпольщики. Но евреев было больше всего: более 30 тысяч человек. Расстрелы в урочище Бабий Яр стали одной из крупнейших массовых акций уничтожения в ходе Второй мировой войны.

До войны в Киеве проживало около 50 тысяч евреев. С началом военных действий на территории СССР многие бежали на Восток, вглубь страны, другие ушли на фронт, а большую часть тех, кто остался в городе, расстреляли. Охота на евреев началась сразу, как только немцы взяли Киев: евреев вылавливали на улицах, во дворах и избивали. А в конце сентября по всему городу были расклеены объявления, в которых говорилось о том, что всем евреям надлежит 29 сентября собраться на углу Мельниковой и Доктеривской улиц, взять с собой документы, ценные вещи, теплую одежду. За неподчинение грозили немедленным расстрелом.

Бабий Яр был выбран немецким командованием по причине наличия там рвов и оврагов. Это облегчало задачу палачам: им не пришлось рыть глубоких могил для тысяч трупов. Кроме того, место было достаточно удалено от центра города: там легко было скрыться от любопытствующих, да и выстрелов было не слышно.

Это был не просто расстрел. Это был конвейер. Людей, кричавших от ужаса, убивали выстрелами в затылок в течение нескольких часов подряд. Только за первый день было расстреляно более 20 тысяч человек. Одна группа немцев отвечала непосредственно за расстрел, другая укладывала трупы, третья сортировала ценные вещи, четвертая сторожила тех, кто дожидался своей "очереди"…

Палачи: зондеркоманда 4А айнзацгруппы C

По словам берлинского историка Вольфганга Бенца (Wolfgang Benz), айнзацгруппы изначально создавались именно как эскадроны смерти. Сопровождая вермахт, эти подразделения "вычищали нежелательные элементы" на оккупированных территориях. По мнению американского историка Тимоти Снайдера, важно также осознавать, что в организации и проведении массового расстрела участвовали не только представители службы безопасности СД и эсэсовцы, но и обычные немецкие полицейские, а также представители гражданских ведомств, офицеры и солдаты вермахта.