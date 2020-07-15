15.07.2020, 14:34
Автозаки, велосипеды и аплодисменты: как прошли уличные акции в Беларуси
В Беларуси прошли уличные акции и задержания после отказа в регистрации кандидатами в президенты ключевых соперников Лукашенко. В Минске задержаны более ста человек, и еще около 30 - в других городах. Среди попавших в автозаки много журналистов.
Глава МВД Беларуси Юрий Караев обвинил Радио Свобода в содействии людям, которые "хотят сделать уличную революцию".
Александр Лукашенко, баллотирующийся на шестой срок, заявил: "Свобода слова в любом государстве ограничена законом. Поэтому здесь мы наведем порядок".
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