Автозаки, велосипеды и аплодисменты: как прошли уличные акции в Беларуси

bbcrussian.com EST

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В Беларуси прошли уличные акции и задержания после отказа в регистрации кандидатами в президенты ключевых соперников Лукашенко. В Минске задержаны более ста человек, и еще около 30 - в других городах. Среди попавших в автозаки много журналистов.