Автозак, “честный майор”, запястья на стену: записки белорусского журналиста из изолятора

Ранее в интервью RusDelfi Данил Полянский рассказал, что его задержали 16 июля и он получил 30 базовых штрафа (295 евро) после задержания на акции протеста. Суд посчитал его участником той акции, хотя он и стоял в сторонке и всего лишь передавал информацию в редакцию.

Имена героев изменены по понятным причинам.



”Доснимался”





В нашей стране стать несвободным до омерзения просто. Вот, ты стоишь на улице, вполне себе добропорядочный гражданин, фотографируешь происходящее событие, пишешь комментарии к фото для редакции… А вот, вдруг, от черно-синей толпы отделяется десяток безликих людей в масках, окружают тебя плотной стеной, вежливо берут под руку и: ”Мужчина, пройдемте…”

До кунга автозака — метров сто. Серое пятно в темно-синем окружении, гул голосов. Бешеные взгляды из-под чёрных масок. Ярким мазками — одежда задержанных. Кто-то из них требует представиться и объяснить причины задержания.

В ответ глумливо-безличностное: ”там разберёмся”!

Где-то за спиной крики людей ”Позор!”, громкие аплодисменты…

-Я — журналист, который работал на событии. Вот мое служебное удостоверение.

– Доснимался, — маленький майор с какой-то необъяснимой ненавистью сверлит меня взглядом из-под маски.

Улыбаюсь ему в ответ. Я лица не скрываю.

Erakogu

Комфорт по-белорусски





Коробка автозака разделена на несколько отдельных клеток. Каждому задержанному — клетка индивидуальная. Комфорт по-белорусски.

-Телефоны, колюще-режущие — оставляем здесь! Откуда-то из генной памяти выползает липкое слово ”шмон”, когда человек в форме быстро пробегает руками по одежде.

-Пройдите.

Узкое железное помещение с решеткой на двери. Всё.

Машина очень быстро заполняется. Только мужские голоса.

Кто-то пытается ”качать права”, кто-то читает лекцию о жизни насекомых, кто-то требует соблюдения ПиКоАП. На все один монотонный ответ:

-Там разберёмся.

Чей-то монотонный голос просит закурить. Надоел. Вспоминаю Солженицына. Цитирую громко и вслух:

”Не верь, не бойся, не проси!”

Возымело действие. Голос замолкает. Эта фраза стала девизом, на протяжении всего времени общения с нашей системой наказания.