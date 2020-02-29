Автора YouTube-канала "Редакция" Алексея Пивоварова не пустили в Украину

Он прилетел в киевский аэропорт ”Жуляны”, уточняет RTVI. ”Сперва — вежливое собеседование: посмотрели вместе „Редакцию”, поулыбались… Потом полтора часа ожидания на скамеечке”, — сказал Пивоваров. В итоге украинские пограничники выдали ему документ об отказе в пересечении границы. Решение обосновали тем, что он ”не смог подтвердить причину пребывания” в стране.

”Это обычная формулировка, если нет денег или обратного билета. Поскольку у меня все это, разумеется, было (как и приглашение, жилье и т.д), то никто, в общем, и не скрывал, что решение принято наверху”, — добавил Пивоваров.

Украинские пограничники неоднократно отказывались пускать в страну журналистов из России. Так, в декабре 2019 года как минимум трое журналистов НТВ получили отказ во въезде. В 2018 году Пограничная служба Украины не пропустила корреспондента телеканала ”Дождь” Алексея Коростелева и телеведущего Евгения Примакова. В 2017 году на территорию Украины не пустили журналиста РИА Новости Захара Виноградова, а также фотокорреспондента агентства Рамиля Ситдикова.