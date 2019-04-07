Австрия намерена продлить контроль на границах
В Вене предполагают на полгода продлить пограничный контроль с Венгрией и Словенией. Одна из причин — сохраняющаяся террористическая угроза.
В Вене предполагают на полгода продлить пограничный контроль с Венгрией и Словенией. Одна из причин — сохраняющаяся террористическая угроза.
Австрия планирует продлить пограничный контроль с Венгрией и Словенией до ноября 2019 года. Это будет сделано, чтобы эффективнее бороться с нелегальной миграцией.
"Да, мы хотим продлить этот контроль еще на полгода. Мы отправим письмо в Еврокомиссию на следующей неделе. Мы не одиноки, другие страны сделают так же, и это наше право", — заявил министр внутренних дел Австрии Херберт Кикль в воскресенье, 7 апреля в интервью изданию oe24.at.
По его словам, в Австрии фиксируются продолжающееся увеличение потока нелегальных мигрантов. Кроме того, отметил министр, высокой остается скрытая угроза терроризма. "Поражение террористической организации "Исламское государство" может повлечь собой возвращением боевиков из зон военных действий в Сирии и Ираке в места их проживания в Европе", — указал Кикль.
Министр призвал Евросоюз также уделить повышенное внимание так называемым "балканским маршрутам" нелегальной миграции.
Формально контроль на внутренних границах европейских государств, входящих в Шенгенскую зону, разрешается лишь в исключительных случаях. Однако Австрия, Германия и еще ряд европейских странввели контроль на своих границах в разгар миграционного кризиса в сентябре 2015 года.
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