Астрофизики впервые показали изображение черной дыры

Черная дыра — это область с настолько сильной гравитацией, что поглощает даже свет. Возможность существования таких областей в начале XX века доказали уравнения общей теории относительности Альберта Эйнштейна, хотя сам ученый в это предположение не верил. Но во второй половине XX века теория черных дыр получила дополнительные доказательства благодаря применению новых мощных телескопов. Сейчас научное сообщество почти не сомневается в том, что черные дыры существуют. Но из-за их большой удаленности за ними никто не наблюдал — ученые лишь предполагали, как они могут выглядеть, пишет "Медуза".

Фото черной дыры. Event Horizon Telescope Collaboration

Проект ”Телескоп горизонта событий” был создан для наблюдения за сверхмассивными черными дырами, которые образуют ядра большинства галактик. Астрофизики сосредоточились на двух объектах, ближайший из которых — черная дыра Стрелец А*, расположенная в центре Млечного пути. Ее масса превышает массу Солнца в четыре миллиона раз, а размер — в 18 раз. Разглядеть ее с Земли, даже с помощью самых мощных телескопов, очень трудно. Астрофизик Димитриос Пластис из Аризонского университета сравнил это занятие с попыткой сфотографировать DVD-диск, лежащий на лунной поверхности.