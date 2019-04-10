Астрофизики впервые показали изображение черной дыры

Астрофизики 10 апреля показали первое в истории изображение горизонта событий — видимой границы черной дыры. Пресс-конференции, посвященные этому открытию, одновременно начались в Бельгии, США, Японии, Дании, Китае, Чили и на Тайване в рамках международного проекта ”Телескоп горизонта событий”.
Черная дыра — это область с настолько сильной гравитацией, что поглощает даже свет. Возможность существования таких областей в начале XX века доказали уравнения общей теории относительности Альберта Эйнштейна, хотя сам ученый в это предположение не верил. Но во второй половине XX века теория черных дыр получила дополнительные доказательства благодаря применению новых мощных телескопов. Сейчас научное сообщество почти не сомневается в том, что черные дыры существуют. Но из-за их большой удаленности за ними никто не наблюдал — ученые лишь предполагали, как они могут выглядеть, пишет "Медуза".
Проект ”Телескоп горизонта событий” был создан для наблюдения за сверхмассивными черными дырами, которые образуют ядра большинства галактик. Астрофизики сосредоточились на двух объектах, ближайший из которых — черная дыра Стрелец А*, расположенная в центре Млечного пути. Ее масса превышает массу Солнца в четыре миллиона раз, а размер — в 18 раз. Разглядеть ее с Земли, даже с помощью самых мощных телескопов, очень трудно. Астрофизик Димитриос Пластис из Аризонского университета сравнил это занятие с попыткой сфотографировать DVD-диск, лежащий на лунной поверхности.
Чтобы решить эту проблему, ученые из проекта ”Телескоп горизонта событий” объединили десять радиотелескопов на разных континентах в один большой ”виртуальный телескоп” — интерферометр. Он позволяет наблюдать объектодновременно с разных точек; потом полученные данные совмещают и обрабатывают. Астрофизики из проекта ”Телескоп горизонта событий” вели наблюдения за двумя черными дырами в течение десяти дней в апреле 2017 года. Они получили 500 терабайт данных на тысяче жестких дисков; обработка этого объема информации заняла два года.