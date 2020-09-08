08.09.2020, 15:07

Артемий Троицкий призывает москвичей оказать Лукашенко теплый прием

 (4)
EST
Artemi Troitski
Artemi TroitskiFoto: Priit Simson

Музыкальный критик Артемий Троицкий, шесть лет назад переселившийся из России в Эстонию, призывает москвичей обеспечить президенту Беларуси Александру Лукашенко "максимально теплый прием" в Москве.

Александра Лукашенко в ближайшее время с официальным визитом посетит Москву. Артемий Троицкий обратился в своем Facebook к москвичам с призывом обеспечить главе Беларуси максимально горячий прием: с протестами и речевками "Уходи!".

ОБРАЩАЮСЬ К ВАМ, ДОРОГИЕ МОСКВИЧИ. СОВСЕМ СКОРО НАШ ГОРОД ПОСЕТИТ АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО. ПОЖАЛУЙСТА, ПОСТАРАЙТЕСЬ...

Опубликовано Артемием Троицким Понедельник, 7 сентября 2020 г.

Наша взяла!

Опубликовано Артемием Троицким Вторник, 8 сентября 2020 г.


Читайте также: