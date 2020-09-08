Артемий Троицкий призывает москвичей оказать Лукашенко теплый прием

Музыкальный критик Артемий Троицкий, шесть лет назад переселившийся из России в Эстонию, призывает москвичей обеспечить президенту Беларуси Александру Лукашенко "максимально теплый прием" в Москве.
Александра Лукашенко в ближайшее время с официальным визитом посетит Москву. Артемий Троицкий обратился в своем Facebook к москвичам с призывом обеспечить главе Беларуси максимально горячий прием: с протестами и речевками "Уходи!".
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