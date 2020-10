Армения заявила о готовности к переговорам о перемирии в Нагорном Карабахе. Азербайджан и Турция против

Армения выразила готовность к переговорам о перемирии в Нагорном Карабахе. Армянский МИД заявил, что страна продолжит ”противодействовать агрессии” в регионе, но в то же время готова работать со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ, чтобы восстановить режим прекращения огня на основе договоренностей 1994-1995 годов. Так МИД отреагировал на сделанное 1 октября заявление стран-сопредседателей Минской группы. Они призвали немедленно прекратить огонь в Карабахе и ”без выдвижения предварительных условий” начать переговоры о перемирии. Азербайджан и его союзник Турция ранее называли переговоры неуместными до тех пор, пока Армения не выведет войска из Карабаха. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что призывы Минской группы ОБСЕ к прекращению огня неприемлемы, поскольку она игнорировала проблему урегулирования в Нагорном Карабахе в течение 30 лет.

Армения решила отозвать посла в Израиле для консультаций. Об этом было объявлено 1 октября. Причиной стали поставки оружия из Израиля в Азербайджан. МИД Армении назвал это неприемлемым, особенно на фоне очередного обострения карабахского конфликта. Азербайджан и Израиль давно сотрудничают в оборонной сфере: по информации американского издания Axios, 60% поставок оружия в Азербайджан приходятся на Израиль. Израильская военная техника используется в том числе в Нагорном Карабахе. Армения уже не раз призывала Израиль остановить продажу вооружений Азербайджану.

О боевиках из Сирии в Нагорном Карабахе вслед за Россией заявила Франция. Президент страны Эммануэль Макрон сказал, что, по информации французских спецслужб, более 300 исламистов из Сирии были переброшены через турецкий Газиантеп в Азербайджан. 30 сентября о переброске боевиков из Сирии и Ливии в зону карабахского конфликта заявила Россия, не уточнив, на чьей стороне они воюют. Ранее об участии в боях иностранных наемников говорили и Азербайджан, и Армения — обвиняя друг друга.

Бои в Нагорном Карабахе продолжаются уже шестой день. Пострадали журналисты. Они попали под артиллерийский обстрел в городе Мартуни. Были ранены сотрудник армянского издания 24news.am и оператор телеканала ”Армения”, а также два журналиста французской газеты Le Monde. Один из них находился в тяжелом состоянии, ему сделали операцию в Степанакерте, столице Нагорного Карабаха, после чего перевезли в Ереван. Под обстрел попали и другие журналисты, в частности, заместитель главного редактора телеканала ”Дождь” Дмитрий Еловский. Он спрятался в бомбоубежище и не пострадал.

