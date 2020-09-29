Армения утверждает, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский Су-25. Турция заявляет, что этого не было(1)
Минобороны Армении сообщило, что истребитель F-16 ВВС Турции сбил армянский самолет Су-25, пишет "Медуза".
Минобороны Армении сообщило, что истребитель F-16 ВВС Турции сбил армянский самолет Су-25, пишет "Медуза".
В результате инцидента, сообщает ведомство, погиб пилот. Истребитель F-16 в этот момент находился в воздушном пространстве Армении на расстоянии 60 километров от границы.
В администрации президента Турции и министерстве обороны Азербайджана заявили, что турецкий истребитель не сбивал армянский самолет.
Турция в первые часы после начала боев в Нагорном Карабахе 27 сентября объявила, что поддерживает Азербайджан. Два дня спустя Анкара официально заявила, что готова рассмотреть все меры поддержки союзника — вплоть до военных.
Армения 28 сентября заявляла, что на стороне Азербайджана уже воюют турецкие наемники с использованием турецкого вооружения и техники. Анкара и Баку это отрицали.
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