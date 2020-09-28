Армения ограничила для мужчин выезд из страны

”Согласно решению правительства, ограничивается выезд из страны мужчин, состоящих в мобилизационном резерве: рядовой, младший и высший сержантский состав до 48 лет, младший офицерский состав до 50 лет и высший офицерский состав до 55 лет”, — отмечается в сообщении армянского кабмина.

Ограничения были введены после объявления в стране военного положения. Всеобщая мобилизация действует и в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Там также введено военное положение.

Ранее мировое сообщество, в том числе Россия, ЕС и ООН, обратилось к Армении и Азербайджану с призывами немедленно остановить бои в Нагорном Карабахе. В Вашингтоне заявили, что власти США собирают информацию о ситуации и выясняют, могут ли добиться от сторон прекращения огня. Но боевые действия продолжаются.