Армения и Азербайджан сообщили о гибели сотен военнослужащих в Карабахе. Бои возобновились

Также в ходе боев азербайджанская армия уничтожила 22 танка и другой тяжелой бронетехники, 15 зенитно-ракетных комплексов ”Оса”, 18 беспилотников, восемь артиллерийских установок и три склада с боеприпасами, добавили в ведомстве.
Армянская сторона опровергла данные об убитых. По сведениям представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, в ходе боев на линии соприкосновения с армянской стороны погиб 31 человек.
Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил в свою очередь, что азербайджанская армия потеряла за день боев в Карабахе около 200 военнослужащих, а также примерно 30 танков и 20 беспилотников. Ранее в Баку заявляли о пяти погибших и 19 раненых в результате армянских обстрелов.
Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился утром 27 сентября — обе стороны обвинили друг друга в провокациях и начале наступления по линии соприкосновения. В связи с обострением конфликта в обеих странах введено военное положение.
Как сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, бои продолжались с разной интенсивностью в течение ночи. Утром азербайджанская армия возобновила наступательные действия с применением артиллерии и бронетехники.
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