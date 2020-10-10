Армения и Азербайджан договорились о режиме прекращения огня

В Нагорном Карабахе, где обострилось военное противостояние Армении и Азербайджана, с 12.00 субботы, 10 октября, начнет действовать режим прекращения огня. Об этом договорились в Москве министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым. Переговоры в Москве продолжались более 10 часов.

Режим прекращения огня вводится для обмена удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Международного комитета Красного Креста. Его условия будут согласованы дополнительно, отмечает МИД РФ в своем заявлении. Кроме того, Ереван и Баку при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ перейдут к "субстантивным переговорам", добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября после того, как Азербайджан начал масштабную военную операцию с целью возвратить под свой контроль этот регион, населенный преимущественно этническими армянами. Обе стороны обвиняют друг друга в целенаправленном обстреле гражданских объектов.

Карабах как яблоко раздора

В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией. Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой с одной стороны и Азербайджаном - с другой был установлен в мае 1994 года.

До настоящего времени переговорный процесс, направленный на поиск путей мирного урегулирования конфликта, шел при посредничестве Минской группы ОБСЕ, в которую входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями являются Россия, Франция и США. Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.

Больше новостей о конфликте в Нагорном Карабахе читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.