Аркадий Бабченко: Украину надо срочно вытягивать за уши

- Конкретного момента — "все, сегодня проснулись и решили — уезжаем" — не было. Это не спонтанное решение, оно было принято в результате размышлений, наблюдений, попыток анализа того, что происходит. Я пришел к выводу, что этот выбор Украины — трагическая ошибка. У нас в стране идет война. А тут вдруг — давайте посмотрим, что получится, если во время войны главнокомандующим назначить табуретку…. Я боюсь, что хорошего выхода из этой ситуации нет. У меня очень пессимистический прогноз развития ситуации в Украине.

Без права на ошибку

- Вы себя в шутку порой называете "Дед Ванга", часто "вангуете", что все будет плохо, и во многом, кажется, авансом возлагаете вину на нового президента. Но в истории, например, с "Украингейтом" (см. справку ниже), которая нанесла большой урон репутации Украины на международной арене, ответственность ведь все-таки больше лежит на американской стороне? Зеленский же был совсем неопытным политиком…

- Да, есть вина американской стороны. Действительно, он неопытный политик, только пришел и ничего не понимал. Когда вернули российскую делегацию в ПАСЕ, Зеленский сказал, что, мол, это все было принято до нас, от нас ничего не зависело.

Одно только "но". Я, Аркадий Бабченко, еще за полгода до выборов писал: если вы думаете, что все это обойдется без последствий, то это не так. К вам сейчас присматриваются, на вас сейчас смотрят, потому что политики на международной арене увидели, что президентом Украины, скорее всего, станет Владимир Зеленский. Они читают слоганы, с которыми вы идете к власти, делают свои выводы.

Проходит полгода, выбирают Зеленского, Россию возвращают в ПАСЕ. Проходит еще полгода и из допросов мы узнаем, что Мария Йованович, которая до 20 мая 2019 года была послом США в Украине, дословно говорит следующее: мы обратили внимание на Зеленского в ноябре, после чего начали возить на встречи с американскими випами, потому что поняли, что скорее всего президентом станет именно он.