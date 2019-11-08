АРХИВНЫЕ ФОТО: Берлин до и после падения стены. Как изменилась жизнь?

9 ноября 1989 года была разрушена Берлинская стена. Граница между западным и восточным Берлином перестала разделять город, дороги и семьи. Смотрите фотографии, которые сделаны в 2019 году в тех же местах, где была стена.
Чтобы полностью разрушить 156-километровую стену понадобился год. Интересно, что с одной стороны стену охраняли военные с автоматами, чтобы люди не пытались перебраться на другую, западную, часть. А с другой стороны маленькие дети могли кататься на велосипедах вдоль одного из главных символов Холодной войны.
В Берлине до сих пор помнят эти страшные события. По городу развешены различные фотографии, таблички. По столице Германии кирпичом на асфальте выложен маршрут бывшей стены, чтобы люди не забывали историю.
Те, кто был в Берлине, подтвердят, что восточная часть города отличается от западной до сих пор. Там, где раньше была сфера влияния СССР, сосредоточилась творческая интеллигенция, так называемые хиппи, работники культуры. С другой стороны, проживает более консервативная часть населения, со своими старыми традициями.
Студенты в 1973 году смотрят на Потсдамер плац. Второе фото — наши дни.
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