АРХИВНЫЕ ФОТО: Берлин до и после падения стены. Как изменилась жизнь?

Чтобы полностью разрушить 156-километровую стену понадобился год. Интересно, что с одной стороны стену охраняли военные с автоматами, чтобы люди не пытались перебраться на другую, западную, часть. А с другой стороны маленькие дети могли кататься на велосипедах вдоль одного из главных символов Холодной войны.

Üleval: jalgratturitest isa ja poeg 1981. aastal Berliini müüri ääres. All: praegune jõukas ärirajoon AP/Scanpix

В Берлине до сих пор помнят эти страшные события. По городу развешены различные фотографии, таблички. По столице Германии кирпичом на асфальте выложен маршрут бывшей стены, чтобы люди не забывали историю.

Üleval: kontrollpunkt Charlie 1978. aastal. All: praegu on sel vaid museaalne väärtus. Foto: AP/SCANPIX

Те, кто был в Берлине, подтвердят, что восточная часть города отличается от западной до сих пор. Там, где раньше была сфера влияния СССР, сосредоточилась творческая интеллигенция, так называемые хиппи, работники культуры. С другой стороны, проживает более консервативная часть населения, со своими старыми традициями.

Üleval: Lääne-Saksa tudengid vaatavad 1973. aastal Potsdamer Platzi suunas. All: vaade platsile tänavu novembris Foto: AP/SCANPIX

Студенты в 1973 году смотрят на Потсдамер плац. Второе фото — наши дни.