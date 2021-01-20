Антитела не помогут: в США распространяется новый штамм SARS-CoV-2

Американские ученые рассказали, что в декабре 2020 года начали изучать образцы коронавируса для выявления ”британского” штамма и внезапно обнаружили новый — CAL.20C. В ходе исследований выяснилось, что он зародился еще в июле 2020 года, однако в активную фазу вступил только с ноября.

Вирусолог из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, доктор Чарльз Чиу рассказал, что новый штамм вируса выявляется в 20-30% изученных образцов, собранных по всему штату. Кроме того, по его словам, мутация уже распространилась за пределы Калифорнии.

Научный сотрудник Cedars-Sinai Жасмин Пламмер уточнила, что CAL.20C уже установлен у больных в Аризоне, Коннектикуте, Мэриленде, Нью-Мексико, Неваде, Нью-Йорке, Техасе, Юте, Вашингтоне и Вайоминге, а также округе Колумбия.

Доказательств того, что ”калифорнийский” штамм коронавируса более смертоносен, нет. Кроме того, неизвестно, является ли он более заразным.

Вместе с тем ранее в США нашли еще две мутации коронавируса. Сообщалось, что они, как и ”британский” штамм, более вирулентны, чем изначальный вариант SARS-CoV-2, и передаются быстрее. Ученые из Университета штата Огайо, где и были выделены образцы, уточнили, что одну из новых версий коронавируса зафиксировали только у одного пациента из Огайо, в то время как другая уже начала доминировать в столице штата — Колумбусе.

”Новый штамм имеет ту же генетическую основу, что и предыдущие версии, которые мы изучали, но представляет собой значительную эволюцию вируса”, — отмечал руководитель исследования доктор Дэн Джонс. Он назвал эти мутации уникальными и не связанными с общеизвестными, ранее обнаруженными в Великобритании и ЮАР.

Напомним, что в Южной Африке новый штамм был выявлен около месяца назад. Мутация E484K изменяет форму белка-шипа, который вирус использует для прикрепления к клеткам организма, писало издание The Daily Mail. Исследователи из ЮАР сообщали, что подхватывали новый штамм люди, уже переболевшие коронавирусом, но иммунитет у которых был ниже 90%.

До половины перенесших COVID-19 пациентов могут оказаться уязвимыми перед этой мутацией — клетки вируса научились обходить иммунную защиту, отмечал профессор Пенни Мур из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африки в разговоре с газетой The Post.